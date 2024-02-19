В Папуа - Новой Гвинее погибли 64 человека в столкновениях между местными племенами. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.

«Шестьдесят четыре окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник», - говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что ранее местные правоохранительные органы передавали сообщение о перестрелке, которая велась в регионе между «конкурирующими племенами». Столкновения произошли в провинции Энга страны.

При этом число найденных жертв растет, так как ранее СМИ сообщали о 53 жертвах столкновений, называя событие «крупнейшим массовым убийством» в этих высокогорьях в новейшей истории Папуа - Новой Гвинеи. По данным полиции, тела могут все еще находиться в кустах у места столкновения.