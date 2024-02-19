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В Папуа - Новой Гвинее погибли 64 человека в перестрелке между племенами

По данным полиции, возможны дополнительные жертвы, так как тела могут находиться в кустах у места столкновения племен.
Елизавета Кондрикова 2024-02-19 07:20:01
© Фото: Manfred Bail imageBROKER.com Globallookpress

В Папуа - Новой Гвинее погибли 64 человека в столкновениях между местными племенами. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.

«Шестьдесят четыре окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник», - говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что ранее местные правоохранительные органы передавали сообщение о перестрелке, которая велась в регионе между «конкурирующими племенами». Столкновения произошли в провинции Энга страны.

При этом число найденных жертв растет, так как ранее СМИ сообщали о 53 жертвах столкновений, называя событие «крупнейшим массовым убийством» в этих высокогорьях в новейшей истории Папуа - Новой Гвинеи. По данным полиции, тела могут все еще находиться в кустах у места столкновения.

#полиция #перестрелка #жертвы #массовое убийство #Папуа-Новая Гвинея #племена
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