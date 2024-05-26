Мантуров заявил о своевременном техобслуживании зарубежных самолетов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о постоянном и своевременном обслуживании зарубежных самолетов у российских авиакомпаний. Кадры комментария Мантурова опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Денис Мантуров заверил в полном соответствии самолетов Boeing и Airbus требованиям российских авиационных властей и подчеркнул своевременность ремонта и замены запасных частей воздушных судов.

Вице-премьер, отвечая на вопрос о принятии компаний назад в случае их возвращения, привел пример из автопорома. Он заявил, что, когда компании ушли с российского рынка, страна получила «хороший урок» и больше не допустит подобных ситуаций.

Ранее стало известно, что в России может появиться единый авиационный бренд, в который войдут отечественные гражданские самолеты МС-21 и «Суперджет».