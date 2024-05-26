В результате обстрела ВСУ под Курском ранены два человека

В Краснооктябрьском поселке Глушовского района в Курской области женщина пострадала в результате украинского обстрела. Об этом сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов в своем официальном телеграм-канале.

Ранена местная жительница, ее госпитализировали в Глушовскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В деревне Внезапное Кореневского района той же области механизатор, работавший в поле, в результате атаки дрона получил контузию. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В селе Гордеевка также украинский коптер совершил атаку на технику, которая работала на полях. Пострадавших нет, повреждено два трактора.

Ранее 26 мая российские военнослужащие уничтожили десять БПЛА над территорией Курской области.