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Лавров: США и их сателлиты стремятся расчленить Россию

По словам главы МИД РФ, это является стратегической задачей США и их сателлитов.
Глеб Владовский 2024-05-26 13:47:37
© Фото: Jesus Vargas, dpa, Globallookpress

Страны коллективного Запада, препятствуя интересам России, стремятся расчленить ее. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, США и их сателлиты поставили себе стратегическую задачу не допустить усиления Москвы на мировой арене.

«Поэтому когда мы показали, что не будем с этим мириться, и что не позволим использовать Украину в качестве прямой угрозы и нашей безопасности, и в качестве инструмента уничтожения всего русского на исторических землях. Тогда они стали принимать такие решения», -пояснил дипломат.

Лавров добавил, что Запад, после развала СССР рассорить родственные народы, настраивая Украину на протяжении нескольких десятилетий против всего русского. Он также отметил, что западная элита давно планировала организовать на этой территории свои военные базы.

Ранее в российском МИД заявили, что страны НАТО создают сеть киберлабораторий в приграничных с Россией землях.

#в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #страны запада
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