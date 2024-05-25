В МИД заявили, что НАТО создает киберлаборатории вдоль границы с РФ

Североатлантический альянс ведет работы по созданию сети киберлабораторий на приграничных с Россией территориях. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности российского МИД Артур Люкманов.

По его словам, США уже на протяжении длительного времени практикует методы гибридной войны в информационной сфере против России.

«В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной "IT-армии", осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов», - цитирует слова политика агентство.

Люкманов рассказал, что страны Запада проводят командировки целых подразделений своих спецслужб и военнослужащих. Он также отметил, что работы над созданием сети киберлабораторий ведутся в Финляндии, Эстонии, Латвии и Румынии.

«Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере», - заключил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «саммит мира» в Швейцарии, участники которого будут обсуждать конфликт на Украине, является «надуваловом».