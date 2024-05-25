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ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в ДНР

Подразделения группировки «Центр» за сутки поразили до 410 военнослужащих противника.
2024-05-25 13:05:04
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России освободили в Донецкой Народной республике населенный пункт Архангельское. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

За сутки российские военнослужащие на данном направлении нанесли поражение двум бригадам ВСУ и бригаде территориальной обороны. Отражены три контратаки штурмовиков противника у населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево.

Потери противника составили - до 410 боевиков, три бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы противника: M777, Д-20, «МСТА-Б», три Д-30 и M102, а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и пушка «Гиацинт-Б».

Ранее в ДНР российскими войсками был освобожден населенный пункт Андреевка. Этот населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение #Архангельское
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