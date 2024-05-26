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Гидрологи оценили угрозу потопа из-за открытия шлюзов на ДнепроГЭС

Сильной угрозы населенным пунктам не наблюдается.
Мария Зайцева 2024-05-26 13:01:39
© Фото: Oleksandr Malyon, Wikimedia

Массовый сброс воды при открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС может стать причиной затопления участков и построек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаила Болгова.

Он объяснил, что для оценки рисков затопления нужно понимать причины сброса воды: технологические попуски для обеспечения безопасности плотины или обводнения дельты либо в военных целях, с целью нанести ущерб России.

Гидролог добавил, что вероятность ущерба Энергодару очень мала, так как площадки АЭС и все системы рассчитываются на очень высокий уровень надежности.

Инженер Института водных проблем РАН, начальник Центра регистра и кадастра Сельхозакадемии им. Тимирязева Сергей Беднарук объяснил изданию, что подтопление бывшего Каховского гидроузла, если оно произойдет, тоже не будет представлять серьезную угрозу

Он отметил, что скорость движения воды будет медленной, важно только не находиться в ложах водохранилища и быть аккуратными.

Беднарук добавил, что сброс воды связан с выведением из строя двух ГЭС, это является причиной контроля уровня воды во избежание аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцы открыли шлюзы на плотине ДнепроГЭС.

#в стране и мире #АЭС #ГЭС #Затопление #энергодар #шлюз #ДнепроГЭС
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