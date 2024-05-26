Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

Пресс-секретарь президента России рассказал, что Владимир Путин является трудоголиком в хорошем смысле слова. Кадры комментария Пескова опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин заканчивает свою работу далеко за полночь и рано утром уже выходит на связь.

Песков также отметил, что настоящая реальность и период требуют от главы государства больших усилий. И он знает, что и как делать.

Ранее Песков отмечал, что вопросы СВО давно стали частью рабочего дня Путина.