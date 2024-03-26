Песков рассказал, что вопросы СВО давно стали частью рабочего дня Путина

С момента начала проведения специальной военной операции на Украине вопросы, касающиеся ее, и военный аспект в целом стали неотъемлемой частью рабочего графика президента Владимира Путина. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «внутренняя мобилизация» у президента произошла уже давно.

В интервью изданию «Аргументы и факты» Песков сообщил, что Владимир Путин может позвонить в любое время любым чиновникам, в то время как его собственный рабочий день может быть растянутым на сутки

«Этот рабочий день может быть растянут по суткам. И при необходимости, естественно, президент всем звонит: и министрам, и вице-премьерам, и всем своим помощникам, невзирая на время, исходя исключительно из соображений целесообразности», - рассказал Песков журналистам издания.

Вместе с этим его пресс-секретарь отметил, что Путин спит мало, а график у него «весьма и весьма насыщенный». Песков добавил, что «президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня».

Напомним, 4 марта официальный представитель Кремля сообщил, что в онлайн-режиме Путин получает данные о ходе спецоперации, включая уничтожение Abrams. Это происходит регулярно, добавил Песков, и Владимир Путин обладает всей полнотой информации.