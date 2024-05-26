Части россиян выплатят двойную пенсию в июне

В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получат двойную пенсию. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Размер выплаты составит сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году она составляет 8134 рубля 88 копеек, получается, что выплата увеличится до 16 269 рублей.

Прибавка назначается с даты рождение, но выплата проводится только на следующий месяц. При этом заявлений писать не нужно, все происходит автоматически.

В сообщении отмечается, что надбавка назначена только тем, кто получает страховую пенсию по старости и не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Фиксированную выплату не удвоят и тем 80-летним, кто является инвалидом первой группы, так как для них уже существует аналогичная надбавка.

Ранее стало известно, что в новых регионах России назначили пенсию для 1,4 млн жителей.