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Российскую пенсию в новых регионах получают 1,4 млн жителей

С начала 2023 года назначено 220 тыс. выплат проживающим в новых субъектах России, а также 247 тыс. единых пособий на детей и беременных женщин.
Услада Дубинина 2024-04-10 16:16:58
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости

В новых регионах России назначили пенсию для 1,4 млн жителей, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он уточнил, что с 2023 года граждане новых субъектов получили 220 тыс. единых денежных выплат и 247 тыс. единых пособий на детей и беременных женщин.


«Мы с начала 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1 млн 400 тыс. наших граждан. То есть это потребовало обработки документов, все это проходило вручную, факты подтверждения стажа и так далее, - уточнил Котяков.


На территории Запорожья, Луганской, Донецкой народных республиках и Херсонской области в 2023 году приняли минимальный размер оплаты труда, с 1 января 2024 года его повысили до 19 242 руб.

#пенсия #МРОТ #Пособия #Антон Котяков #пособия на детей #новые регионы РФ
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