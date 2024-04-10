Российскую пенсию в новых регионах получают 1,4 млн жителей

В новых регионах России назначили пенсию для 1,4 млн жителей, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он уточнил, что с 2023 года граждане новых субъектов получили 220 тыс. единых денежных выплат и 247 тыс. единых пособий на детей и беременных женщин.



«Мы с начала 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1 млн 400 тыс. наших граждан. То есть это потребовало обработки документов, все это проходило вручную, факты подтверждения стажа и так далее, - уточнил Котяков.



На территории Запорожья, Луганской, Донецкой народных республиках и Херсонской области в 2023 году приняли минимальный размер оплаты труда, с 1 января 2024 года его повысили до 19 242 руб.