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Число погибших при обстреле ВСУ под Белгородом выросло до четырех

Среди 12 раненых один восьмилетний мальчик, у него минно-взрывная травма.
Анастасия Бобылева 2024-05-25 23:50:46
© Фото: Таисия Лисковец РИА Новости

Из-за обстрела ВСУ в Белгородской области погибли четыре человека, еще 12 ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех человек. В городской больнице № 2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский», - приводит его слова 360.

Гладков уточнил, что среди 12 раненых есть восьмилетний ребенок. Он находился на улице, когда начался обстрел. В результате он получил минно-взрывную травму и поверхностную рану правой поясничной области. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести. Сейчас он находится в хирургическом отделении, пишет глава региона.

Это далеко не первый раз, когда от обстрелов ВСУ страдают дети. Так, ранее Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал автомобиль, и из-за взрыва девятилетняя девочка получила осколочное ранение в ногу.

#в стране и мире #белгородская область #Обстрел #атака всу
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