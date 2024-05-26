Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности ВКС РФ

Польша, вместе с союзниками, поднимала самолеты в связи с якобы активностью дальней авиации России. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

«Этой ночью (26 мая - Прим. ред.) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.

В командовании также сообщили о действующих в воздушном пространстве республики самолетах союзников. Из-за этого есть риск повышенного уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Однако спустя три часа самолеты благополучно вернулись на базу.

Ранее сообщалось, что в ходе проводившегося учебного полета у польского МиГ-29 по неизвестной причине отлетел топливный бак.