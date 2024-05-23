У польского МиГ-29 отлетел топливный бак во время учений

У польского истребителя МиГ-29 отлетел топливный бак в ходе выполнения тренировочного полета. Об этом сообщили в генеральном командовании вооруженных сил страны.

«Цистерна была пуста, она упала в нескольких сотнях метров от зданий», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства и причины происшествия установят эксперты из комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Ранее сообщалось, что польские бойцы теробороны потеряли снайперскую винтовку BOR во время «интенсивных дневных и ночных учений» в городе Тчев.