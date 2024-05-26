В Приморье пациент погиб в ДТП, вылетев из машины скорой помощи

В Приморском крае находившийся в машине скорой помощи пациент погиб в результате ДТП. об этом сообщили в пресс-службе регионального ОМВД России.

«По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет», - говорится в заявлении ведомства.

В результате происшествия произошло опрокидывание, после которого находившийся в машине пациент выпал из машины и получил несовместимые с жизнью травмы. Также ранения получила фельдшер, ее немедленно госпитализировали.

В ведомстве сообщили, что полиция проводит проверку по факту ДТП с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на МКАД, в результате которого погиб пешеход, а затем произошло столкновение двух автомобилей.