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В Приморье пациент погиб в ДТП, вылетев из машины скорой помощи

По данным правоохранительных органов, водитель не справился с управлением.
Глеб Владовский 2024-05-26 10:13:20
© Фото: УМВД по Приморью

В Приморском крае находившийся в машине скорой помощи пациент погиб в результате ДТП. об этом сообщили в пресс-службе регионального ОМВД России.

«По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет», - говорится в заявлении ведомства.

В результате происшествия произошло опрокидывание, после которого находившийся в машине пациент выпал из машины и получил несовместимые с жизнью травмы. Также ранения получила фельдшер, ее немедленно госпитализировали.

В ведомстве сообщили, что полиция проводит проверку по факту ДТП с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на МКАД, в результате которого погиб пешеход, а затем произошло столкновение двух автомобилей.

#в стране и мире #Приморский край #ДТП #Скорая помощь
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