Иномарка насмерть сбила пешехода на МКАД и устроила массовую аварию

На внутренней стороне 44 километра МКАД 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота» совершила наезд на пешехода, это повлекло за собой столкновение с двумя другими машинами — «Газелью» и «Фольксвагеном». Об этом сообщает прокуратура Москвы в официальном телеграм-канале.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 57-летний водитель «Газели», который в момент аварии был на проезжей части.

В сообщении говорится, что прокуратура Юго-Западного административного округа занимается контролем установления обстоятельств происшествия и принятием по этому факту решения о возбуждении уголовного дела по третьей части 264 статьи УК РФ, подразумевающей под собой нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.