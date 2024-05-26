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Иномарка насмерть сбила пешехода на МКАД и устроила массовую аварию

Женщина-водитель наехала на пешехода, что повлекло за собой столкновение двух других автомобилей.
Мария Зайцева 2024-05-26 08:27:06
© Фото: Прокуратура Москвы

На внутренней стороне 44 километра МКАД 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота» совершила наезд на пешехода, это повлекло за собой столкновение с двумя другими машинами — «Газелью» и «Фольксвагеном». Об этом сообщает прокуратура Москвы в официальном телеграм-канале.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 57-летний водитель «Газели», который в момент аварии был на проезжей части.

В сообщении говорится, что прокуратура Юго-Западного административного округа занимается контролем установления обстоятельств происшествия и принятием по этому факту решения о возбуждении уголовного дела по третьей части 264 статьи УК РФ, подразумевающей под собой нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

#в стране и мире #ДТП #Прокуратура Москвы #мкад #погибший
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