Российские военнослужащие эвакуировали из Волчанска двух мирных жителей - Константина Игоревича и Светлану Владимировну. Их отвезли в больницу в Белгородской области. Как рассказали сами эвакуированные, они чудом остались живы.

Дом Константина Игоревича обстреляли украинские боевики. Как только он выбежал на улицу, дом разрушился. Вместе со Светланой Владимировной они спрятались среди деревьев.

«Две недели мы сидели в подвале. Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Ее контузило, она ничего не понимала», - рассказал он.

Когда ВСУ отходят под натиском бойцов группировки «Север», они начинают уничтожать дома и атакуют мирных жителей дронами-камикадзе. Эвакуированные заявили, что это делают именно украинские боевики - возможно, чтобы не оставлять свидетелей. Среди боевиков есть и наемники, поделилась Светлана Владимировна. Их они узнали по речи, которая не была похожа ни на русскую, ни на украинскую.

«Там были наемники. Мы узнали по акценту. Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские», - сообщила она.

Водитель группировки войск «Север» Сергей, который эвакуировал жителей Волчанска, навестил их в больнице. Это стало для них сюрпризом.

От обстрелов украинских националистов страдают не только жители Волчанска, но и мирное население приграничных регионов России. Так, ранее сообщалось о четырех погибших в Белгородской области из-за атаки ВСУ. Еще 12 человек оказались ранены, среди них восьмилетний мальчик.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.