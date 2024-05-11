Названы крупнейшие в мире импортеры российской водки

Казахстан занимает первое место из числа импортеров российской водки. Такие сведения приводит РИА Новости со ссылкой на статданные.

Отмечается, что из всей прошлогодней выручки от продажи этого спиртного напитка, которая составляет 59,7 млн долларов, 27,9 млн приходятся на Казахстан.

Второе место по количество импортированной из России водки занимает Израиль. В 2023 году прибыль от продажи горячительного напитка составила 12 млн долларов. Следом расположилась Армения, доля которой составила 4,5 млн. А четвертое и пятое место заняли соответственно Грузия и Азербайджан.