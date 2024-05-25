Населенные пункты под Курском лишились электричества из-за атаки ВСУ

Утром 25 мая в результате обстрела ВСУ несколько населенных пунктов на территории Курской области оказались лишены электричества. Об этом сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов в своем официальном телеграм-канале.

Украина совершила атаку на село Коровяковка Глушковского района. В ее результате было повреждено электрическое оборудование, это оставило без света несколько населенных пунктов.

Врио губернатора заявил, что ремонт будет проведен, когда позволит обстановка. При обстреле никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее без света остались жители Шебекино и еще четырех сел под Белгородом в результате атаки украинских беспилотников.