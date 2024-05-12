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Жители Шебекино и сел под Белгородом остались без света из-за ВСУ

Пострадавших из-за атаки украинских беспилотников нет.
Услада Дубинина 2024-05-12 08:22:59
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости

Жители Шебекино и четырех сел Белгородской области остались без света в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждения линий электропередач в Белгородской области произошли селах Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани и Новой Таволжанки.

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки», - написал Гладков.

Аварийные службы переключат села на резервные линии электропередачи и устранят последствия в ближайшее время, уточнил губернатор.

Вооруженные силы России уничтожили шесть украинских беспилотников и две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Три БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, два над Липецкой областью и один над Волгоградской.

#армия #бпла #белгородская область #ВСУ #атака #Электричество #свет #шебекино
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