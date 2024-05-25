Три украинских БПЛА уничтожены в двух областях России за ночь

Российские дежурные средства противовоздушной обороны за ночь с 24 на 25 мая пресекли три попытки Украины совершить террористические атаки по территории двух областей Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.

Над территорией Курской области уничтожен один беспилотник ВСУ, а под Белгородом перехвачено два украинских БПЛА.

Ранее днем 24 мая над территорией Белгородской области уничтожили произведенную в США ракету HARM, принадлежащую ВСУ. Утром того же дня под Белгородом дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат.