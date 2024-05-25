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Долги ограничили выезд из страны более семи млн россиян

По данным ФССП на первое мая, запреты на выезд действовали для семи с половиной миллионов россиян.
Мария Зайцева 2024-05-25 07:49:21
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Число россиян, которым временно запрещен выезд из страны в связи с долгами, превысило семь миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов России.

По данным на 1 мая 2024 года, постановления о временном ограничении права на выезд действовали в рамках 7,5 исполнительных производств.

Согласно 67 статье 229 Федерального закона, ограничения действуют для невыплативших алименты или возмещение вреда, как морального, так и причиненного здоровью, если сумма превышает десять тысяч рублей. Временно запрещен выезд и для тех, чья сумма задолженности по исполнительному документу, например, штрафу ГИБДД, превышает 30 тысяч рублей, а через два месяца после окончания срока для добровольного исполнения, если сумма долга по документу превышает десять тысяч рублей.

Ограничение права на выезд снимают в нескольких случаях: если должник исполнил требование документа, если исполнительный документ вернули взыскателю или признали недействительным, если должник и взыскатель заключили мировое соглашение и в случае, когда взыскивающую организацию исключили из ЕГРЮЛ.

В ФССП отметили эффективность такого наказания для должников. С начала 2024 года по исполнительным производствам, где применялось временное ограничение на выезд, с должников было взыскано 28,2 миллиардов руб. В 2019 году к лету эта сумма составила семь миллиардов рублей.

Ранее юрист Тарасов рассказал, как не попасть в должники из-за полного тезки с долгами.

#в стране и мире #долг #ФССП #ограничение #выезд из РФ
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