Юрист Тарасов рассказал, как не попасть в должники из-за полного тезки с долгами

16 миллионов рублей достигла сумма, которую потеряли законопослушные граждане России, можно сказать, ни с того, ни с сего... А если точнее, то денег они лишились потому, что где-то на просторах страны живет человек с таким же именем, фамилией и отчеством... И часто кроме ФИО совпадает еще и дата рождения... И получается, что долги копит один, а расплачивается за них другой - полный тезка должника. В ситуации разбирался Олег Лавров.

«Лавров, в 10-е окно».

Четыре человека, сидящих в очереди, подходят.

«Вы, что все Лавровы?»

Все четверо: «Ну да. А что?»

Ситуация выглядит как анекдот. Вот только полутора тысячам наших соотечественников в такой ситуации не до смеха. Судебные приставы по ошибке взыскали с них свыше 16 миллионов рублей. Все дело в путанице с полными тезками.

Так, Алексей Кузнецов из Бурятии узнал, что у него есть двойник с долгами после того, как выставил автомобиль на продажу. Помимо одинаковой фамилии имени и отчества у них совпадают даты рождения. Вместе с 26 тысячами долга мужчине «достались» три судимости.

«В случае, если с вас списали денежные средства - то необходимо сразу обратиться в службу судебных приставов, либо через Госуслуги, либо с бумажным заявлением напрямую в службу», - пояснил юрист Дмитрий Тарасов.

Многочисленные нарушения со стороны приставов за два года выявила Генпрокуратура. В результате неправомерных действий приставов были нарушены права 60 тысяч граждан. Около тысячи человек – участники СВО и члены их семей. Им выплатили более 650 млн рублей.

«В связи с несоблюдением федерального законодательства и невыполнением приставами своих обязанностей - директору ФССП России внесено представление, в котором потребовано в том числе усилить ведомственный и государственный контроль», - отметил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Дело в том, что граждан идентифицировали только по имени и дате рождения. Теперь в исполнительных документах обязательно указываются: место рождения, СНИЛС, ИНН, а также серия и номер документа, удостоверяющего личность. Соответствующие изменения уже внесены в процессуальные законы.

Подробнее в сюжете Олега Лаврова.