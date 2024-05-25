Антонов призвал Вашингтон не продлевать «агонию» киевского режима

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон в очередной раз показывает свою незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине. Он призвал Штаты не продлевать «агонию прирученного режима» Зеленского.

Он подчеркнул, что США объявили о новом пакете помощи Украине в тот же день, когда Россия подтвердила свою готовность к переговорам. По его словам, это означает, что Штаты стараются затянуть конфликт и увеличить количество жертв с обеих сторон и они даже признают, что пока не собираются призывать их к переговорам.

«Сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16. Продолжают твердить о якобы защите демократии, хотя лидер преступного режима потерял свою легитимность. Намекают, что могут дать "зеленый свет" на удары ракетами вглубь российской территории», - приводит слова Антонова Telegram-канал российского посольства.

По мнению дипломата, Вашингтону следует признать реальное положение дел и отказаться от «иллюзорных планов» нанести стратегическое поражение России. Также он отметил, что эти действия «выжигают» дальнейшие перспективы отношений между РФ и США.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 млн долларов. В него войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, противотанковые средства и другое вооружение.