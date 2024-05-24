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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов

В пакет военной помощи Украине войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, противотанковые средства и другое вооружение.
Игнат Далакян 2024-05-24 22:04:02
© Фото: defense.gov

Новую военную помощь на сумму 275 миллионов долларов передадут Соединенные Штаты Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Бликен.

По его словам, Соединенные Штаты передадут Киеву снаряды для HIMARS и артиллерии, противотанковые средства и другое вооружение, которое отправят в кратчайшие сроки. Блинкен также отметил, что предыдущий пакет уже доставлен на линию соприкосновения.

«Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов, который является частью наших усилий по помощи Украине в отражении атак России около Харькова, содержит возможности, представляющие срочную необходимость», - цитирует РИА Новости слова Блинкена.

Госсекретарь США добавил, что новая военная помощь Украине будет отправлена «так скоро, как сможем».

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты могут разрешить украинским боевикам бить своим оружием по Российской Федерации. При этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун напомнил, что Киев имеет и другое оружие, помимо американского, которым можно наносить удары по российской территории.

#в стране и мире #сша #Энтони Блинкен #помощь Украине
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