Спасатели предупредили о штрафе 15 тысяч рублей за «опасные» шашлыки

С приходом майских праздников россияне традиционно отправляются с близкими и друзьями жарить шашлыки. К сожалению, иногда «маевки» заканчиваются пожарами и трагедиями. Чтобы избежать опасных последствий и штрафа, нужно соблюдать простые правила. О них «Звезде» рассказали эксперты.

Советник председателя исполкома «Российского союза спасателей» Владимир Федорович объяснил, что в городской черте жарить мясо на открытом огне можно только на приспособленных бетонированных площадках, там обязательно должен стоять мангал, на земле нельзя разводить огонь.

На дачных участках то же самое - готовить шашлыки разрешается только на мангалах, причем эта земля вокруг мангала должна быть очищена от веток и травы, а лучше всего сделать небольшой приямок - небольшое углубление (около 10 см), чтобы угли от мангала сыпались в эту ямку. Таким образом удастся исключить распространение огня.

«В лесу на неприспособленных площадках нельзя, а потом как вы там расчистите, вы дерн снимите? Это уже нарушение. Идут в лес и разводят костры на земле - это самое страшное. Упал уголек, загорелось, пошло тлеть, а потом в какой-то момент все это дело полыхнуло резко», - сказал он.

За нарушение требований пожарной безопасности в нашей стране предусмотрена административная ответственность, напомнил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан.

Если инспектор выявит нарушение во время проведения проверок, он может назначить административное наказание в виде штрафа, размер которого составляет от 5000 до 15 000.

В Москве органы исполнительной власти формируют перечь специальных площадок для приготовления пищи на огне. В городе насчитывается порядка 250 точек, где можно совершенно спокойно и безопасно отдохнуть с любимым блюдом. Они в том числе расположены в парковых зонах. Просто так разводить огонь в парке запрещено, на такого нарушителя может быть наложено административное наказание.

Также Михан обратил внимание на, казалось бы, очевидную вещь, однако этими правилами безопасности многие пренебрегают. Речь идет о том, что нельзя разводить открытый огонь или жарить шашлыки в том числе на мангалах в помещениях, зданиях, на балконах, многие умудряются это делать. Это чревато большими проблемами, в таком случае возможно возникновение пожара в жилом доме.