В зоопарке панде Катюше преподнесли презент на 9-й месяц со дня рождения

Китайской панде Катюша сделали подарок на девятый месяц со дня рождения. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что, получив небольшой презент, Катюша повертела и покрутила его в лапах. Ее слова приводит «360».

«Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила - попробую позже», - заявила руководитель зоопарка, опубликовав видео с реакцией медведицы.

На опубликованных кадрах панда полулежит на бревнах, держа в лапах веточку бамбука с листочками и цифрой 9 из моркови.

Как сообщалось 24 февраля, на свой шестимесячный день рождения медвежонок получила съедобный подарок в виде «роллов» из бамбука с морковкой. Этот корнеплод, по словам Светланы Акуловой, стал первым после молока матери-панды.