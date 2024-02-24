Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 6 месяцев

Малышке-панде Катюше из Московского зоопарка сегодня исполнилось шесть месяцев, в зоосаду ей подготовили съедобный подарок - «роллы» из бамбука с морковкой. Видеороликом празднования поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Она получила свою первую морковку, и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное», - подписала Акулова фотографию и видео с пандой, опубликованные в ее Telegram-канале.

На кадрах видно, как панда смело пробует морковку и неуклюже заваливается назад. Катюшу уже поздравили подписчики Акуловой, назвав панду «нашей лапочкой» и «милой куколкой». Они также выразили благодарность киперам панды и сотрудникам зоопаркам за заботу.

Напомним, на этой неделе в зоопарке сообщили, что Катюша уже весит почти 15 кг. Маленькую непоседу с каждым днем становится все сложнее измерять и взвешивать, посетовала гендиректор.