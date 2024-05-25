Полянский: Москва и Киев далеки от продвижения в переговорах

На текущем этапе развития специальной военной операции Москва и Киев далеки от диалога по урегулированию украинского конфликта.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, речи о каких-либо реальных шагах к переговорам нет.

Первоочередной тому причиной является самозапрет киевских властей от ведения переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны. В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», - отметил Полянский.

Двадцать четвертого мая президент РФ Владимир Путин озвучил условия возвращения к переговорам с украинской стороной.

По его словам, обе стороны могли бы вернуться к диалогу на основе договоренностей 2022 года и с учетом сложившихся территориальных реалий. Путин добавил, что замечает возобновившиеся разговоры о необходимости вернуться к переговорам.

В конце марта 2024 года лидер киевского режима Владимир Зеленский упомянул, впервые за долгое время, о возможности переговоров между РФ и Украиной. При этом он добавил, что их возможно начать без возвращения Украины к границам 1991 года.