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Полянский: Москва и Киев далеки от продвижения в переговорах

Дмитрий Полянский напомнил, что киевский режим на законодательном уровне сам себе запретил вступать в какие-либо переговоры с Россией.
Марина Крижановская 2024-05-25 03:50:53
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

На текущем этапе развития специальной военной операции Москва и Киев далеки от диалога по урегулированию украинского конфликта.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, речи о каких-либо реальных шагах к переговорам нет.

Первоочередной тому причиной является самозапрет киевских властей от ведения переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны. В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», - отметил Полянский.

Двадцать четвертого мая президент РФ Владимир Путин озвучил условия возвращения к переговорам с украинской стороной.

По его словам, обе стороны могли бы вернуться к диалогу на основе договоренностей 2022 года и с учетом сложившихся территориальных реалий. Путин добавил, что замечает возобновившиеся разговоры о необходимости вернуться к переговорам.

В конце марта 2024 года лидер киевского режима Владимир Зеленский упомянул, впервые за долгое время, о возможности переговоров между РФ и Украиной. При этом он добавил, что их возможно начать без возвращения Украины к границам 1991 года.

#Россия #в стране и мире #переговоры #Дмитрий Полянский #Украна
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