Уровень Амура в районе Благовещенска поднялся выше нормы на 2,4 метра

Уровень реки Амур в районе Благовещенска превысил норму на 2,4 метра, в регионе отмечается повышенная водность. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Амурской области.

«Водность основных рек преимущественно повышенная. Уровни воды Амура – выше нормы на 0,2-3,6 м (в районе г. Благовещенск выше нормы на 2,4 м)», - говорится в сводке управления, опубликованной в четверг в 06:00 по местному времени (00:00 по московскому).

Уточняется, что в районе села Джалинды вода в Амуре опустилась ниже нормы на 40 сантиметров. Также подобная ситуация по снижению воды наблюдается в реке Селемдже, где уровень воды оказался ниже нормы на 30-70 сантиметров, и в районе Норска - выше на один метр.

По данным ведомства, обстановка на воде в регионе развивается в соответствии с прогнозами. В регионе происходит сезонная очистка рек ото льда, на малых реках продолжается его разрушение.

Напомним, в апреле ряд регионов России страдали от паводков и наводнений, происходила массовая эвакуация жителей населенных пунктов. Во вторник 30 апреля стало известно о том, что из-за весенних паводков деревня Ефимова в Абатском районе Тюменской области превратилась в обитаемый остров. Единственная дорога, соединявшая населенный пункт с большой землей, ушла под воду, и теперь попасть домой можно только на лодке.