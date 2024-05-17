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Терминалы Starlink вышли из строя при наступлении ВС РФ под Харьковом

Украинские военные в какой-то момент остались полностью слепы.
Сергей Лебедев 2024-05-17 16:33:18
© Фото: Nina Lyashonok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Во время активных действий российских военных в Харьковской области неожиданно вышли из строя терминалы Starlink, которые украинские националисты используют для связи. Об этом пишет RT со ссылкой на The Washington Post.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы. Мы работали только по рации или по телефонам», - рассказал украинский военный американским журналистам.

По его словам, терминалы Starlink вышли из строя впервые с начала конфликта на Украине.

Напомним, ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин заявлял, что российские военные обладают необходимыми средствами для противодействия Starlink в зоне спецоперации. По его словам, радиоразведка многократно подтверждала использование большого количества терминалов Starlink практически во всех звеньях управления ВСУ.

#связь #РЭБ #спутники #starlink #терминалы
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