Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Минобороны РФ показало кадры работы наших летчиков.

Удар по опорным пунктам и живой силе противника наносили неуправляемыми авиационными ракетами. Поразив цель, экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки, а после вернулся на аэродром.

Как сообщил впоследствии передовой авиационный наводчик, все цели удалось уничтожить. Полет прошел в штатном режиме.

Ранее российские военнослужащие показали, как уничтожили польский бесшумный миномет в ДНР. Всего за время СВО эти артиллеристы из Бурятии поразили более 1 000 целей, среди них - танки, БМП, минометы и так далее.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.