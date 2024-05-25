Московские военные врачи показали в прямом эфире лечение сепсиса

Показательные операции для хирургов национального центра имени Вишневского - привычное дело, но в таких случаях эмоциональное напряжение на пределе. В прямом эфире, на глазах у светил военной медицины из разных уголков земного шара, идет борьба за жизнь пациента. Диагноз - сепсис.



На операционном столе пациент с очень сложными, по врачебным меркам, ожогами. Боец пережил удар дрона, возле него разорвался снаряд с зажигательной смесью. В итоге - поражено более 60% тела, в том числе кисти рук, где сосредоточено огромное количество сосудов.

Инфекция, говорят врачи, распространилась стремительно. Теперь главная задача - восстановить работу конечностей. И попытаться сохранить эстетический вид. Обычно при подобных вмешательствах остаются внушительные послеоперационные рубцы, но на этот раз хирурги показывают, как действует метод аутодермопластики - в косметологии он «обкатан» давно, а вот для военной медицины - это новое слово. На обожженные участки пересаживают кожу самого пациента и скрепляют все это специальным биологическим «клеем» - компоненты для его создания также берутся из организма пострадавшего. Приживаемость - гарантирована.

«Технология позволяет надежно и с минимальной кровопотерей обойтись во время операции. Мало того, позволяет восстановить функциональную активность кистей в послеоперационный период в ранние сроки», - рассказал начальник хирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра высоких технологий имени А.В. Вишневского Павел Маркевич.

Опыт московских специалистов заинтересовал даже кубинцев. При том, что на острове свободы, по словам наших врачей, медицина развита на достаточно высоком уровне. Но есть нюанс - работают кубинские доктора в основном с гражданскими пациентами, поэтому когда сталкиваются с боевыми ранениями, не всегда могут оказать помощь в кратчайшие сроки. А российские специалисты, как было отмечено на лекционной части, способны выявить сепсис и принять решение, как именно его лечить буквально за полтора часа. Методики наших хирургов оценили также врачи из Китая, Белоруссии, Никарагуа и Лаоса.

«Впервые я увидела порядок проведения операции подобной травмы полностью. Как накладывается кожа, какие используются вещества, какие медикаменты, в каком порядке. Этот метод очень хорошо подходит для обучения», - рассказал врач-инфекционист Хоневилай Хинетавонг.

За весь период спецоперации, по словам наших военврачей, российская медицина сделала мощный технологический рывок. Доказывает это и статистика - если во времена Великой Отечественной Войны в строй возвращались порядка 75% раненых, сейчас - практически все - 98%. Самые распространенные травмы на фронте - осколочные ранения и ожоги. Они то и приводят к инфекционным заболеваниям.

«Мы занимаемся ожоговым сепсисом - это очень тяжелое заболевание, как правило это комбинированные поражения. То есть минно-взрывные травмы, ожоговые поражения - это самые сложные категории больных. Но благодаря совместным усилиям всей медицины нашей Отечественной мы имеем низкую летальность и высокий процент выздоровления», - рассказал начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких технологий имени А.В. Вишневского Александр Есипов.

Несмотря на то, что врачи называют сепсис бескрайним полигоном для внедрения новых технологий, которые помогут и при других осложнениях - этот патологический процесс по-прежнему считают одной из ключевых проблем в медицине. Не только в военной, но и в гражданской. По итогам конференции решено создать совместный международный сборник с российскими методиками и зарубежными предложениями по лечению сепсиса.

Ранее мы показывали защищенный санитарный автомобиль «Линза» показали изнутри. Бронемашина представлена во дворе госпиталя имени Вишневского, где военные медики отрабатывают свои действия и профессионализм.