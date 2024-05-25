Боец Самурай рассказал, как его батальону удалось сбить «Бабу-Ягу» ВСУ

За проявленные мужество и героизм бойцы группировки «Днепр» на Херсонском направлении регулярно поощряются различными наградами. Так, награжденный заместитель командира взвода с позывным Самурай рассказал «Звезде», как его батальону удалось сбить вражеский беспилотник«Баба-Яга».

«Получили за первую сбитую "Бабу-Ягу" батальоном. Первую предоставленную. Сбили "Бабу-Ягу", доставили ее в целостности. Вышли с пулеметчиком со своим и начали отрабатывать по ней. Соответственно, сбили ее, пролетела чуть дальше наших позиций, упала в леску и утром по "серому", когда не летают дроны, пошли и притащили ее сюда на батальон уже», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Самурай.

Четкие и слаженные действия в бою, результат многочасовых тренировок. Опытные инструкторы передают молодому пополнению опыт, который точно понадобится при выполнении боевых задач.



Одно из упражнений - это штурм вражеского блиндажа. Работают парами и обязательно под наблюдением инструктора. Таким образом можно сразу скорректировать ошибки, которые допускают новички. Задача, которая стоит перед бойцами в этом упражнении, - не дать противнику и шанса высунуть нос из укрытия. Для этого по ходу движения огонь прекращается на мгновение только для того, чтобы морпехи поменялись местами. Подойдя к расширению окопа в проем закидывается наступательная ручная граната.

«Непосредственно штурмовая рота для этого и существует, чтобы именно штурмовать. То есть, когда бой доходит до 30-ти метров друг от друга, ни дроны не работают, ни работает не артиллерия. Только стрелковая подготовка очень важна. Больше ничего здесь не работает», - объяснил командир взвода огневой поддержки с позывным Старый.

Навыки тактической медицины такой же важный аспект в подготовке штурмовиков. Нередко правильно наложенный жгут или вовремя оказанная первая помощь могут спасти товарищу жизнь на поле боя.

Обнаружить и уничтожить противника, оказать первую помощь и эвакуировать товарища. Благодаря усиленным тренировкам и наставлениям старших товарищей, морпехи группировки «Днепр» успешно отбивают регулярные попытки украинских подразделений сдвинуть линию фронта.

Ранее морпехи показывали танк ВСУ, который ведет огонь по своим же боевикам. Бойцы морской пехоты ТОФ захватили опорник ВСУ у села Урожайное, боевики пять дней пытались выбить их, но не преуспели в этом.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.