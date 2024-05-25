Украина потеряет значительную часть территории при очередном отказе провести мирные переговоры, об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek. Он уточнил, что США намеренно переворачивают ситуацию «с ног на голову» с заявлением о неготовности России к мирному диалогу по Киеву.

«Если инициативы России по мирным переговорам в Вашингтоне вновь будут проигнорированы, украинцы потеряют куда больше территорий в сравнении с теми, которые есть у них сейчас», - сообщил посол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 мая 2024 года сообщил о готовности России к переговорам по Украине только для достижения поставленных задач по СВО. Песков уточнил, что «ранее составленные документы» могли бы послужить фундаментом для начала дискуссии. В этот же день США объявили о новом пакете помощи ВСУ на сумму 275 миллионов долларов.