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Антонов заявил о потерях Украины при отказе США от мирных переговоров

По его мнению, США специально переворачивают ситуацию «с ног на голову».
Услада Дубинина 2024-05-25 21:22:56
© Фото: EmbUSA Telegram

Украина потеряет значительную часть территории при очередном отказе провести мирные переговоры, об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek. Он уточнил, что США намеренно переворачивают ситуацию «с ног на голову» с заявлением о неготовности России к мирному диалогу по Киеву.

«Если инициативы России по мирным переговорам в Вашингтоне вновь будут проигнорированы, украинцы потеряют куда больше территорий в сравнении с теми, которые есть у них сейчас», - сообщил посол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 мая 2024 года сообщил о готовности России к переговорам по Украине только для достижения поставленных задач по СВО. Песков уточнил, что «ранее составленные документы» могли бы послужить фундаментом для начала дискуссии. В этот же день США объявили о новом пакете помощи ВСУ на сумму 275 миллионов долларов.

#в стране и мире #Украина #сша #ВСУ #посол Анатолий Антонов
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