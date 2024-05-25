Команда ГУ ГШ победила во втором этапе соревнований по стрельбе в Екатеринбурге

Команды Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ) Вооруженных Сил России заняли первое и второе места во втором этапе всеармейского соревнования по армейской тактической стрельбе. Кубок министра обороны среди штурмовых подразделений проводится на полигоне в Екатеринбурге.

Лучшие результаты в общекомандном зачете состязания показали участники команд ГУ ГШ и вошли в первую тройку команд. Они соревновались в таких дисциплинах как «дистанция - группа», «дистанция - 2 человека», «дистанция - 1 человек». В личном зачете представители команды Главного управления Генерального штаба стали лучшими в категориях «Лучший стрелок из пистолета», «Лучший снайпер», а также заняли второе и третье места в дисциплине «дистанция - 1 человек». На третьем месте оказалась команда Главного командования ВКС России.

В рамках соревнования военнослужащие штурмовых групп соревновались в мастерстве владения пистолетом, автоматом, пулеметом, винтовкой, гранатометом и беспилотным летательным аппаратом при борьбе с танками, проведении штурма лесополосы, здания и траншей. Отдельно оценивалась стрельба из неудобных положений и работа снайперов.

Во втором этапе соревнования приняло участие 20 команд, представлявших Главное управление Генерального штаба ВС РФ, Московский, Ленинградский, Южный, Центральный и Восточный военные округа, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения, а также высшие военные учебные заведения, в том числе единственная женская команда, которая представляла Восточный военный округ. Все упражнения соревнования были направлены на совершенствование огневых и тактических навыков, актуальных при выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.

Главная цель Всеармейского соревнования по армейской тактической стрельбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации - обмен опытом между военнослужащими-участниками специальной военной операции, подразделениями, выполняющими задачи в пунктах постоянной дислокации и курсантами военных вузов. Оно было организовано на основе опыта «Первого снайперского слета», проведенного в 1943 году среди снайперов-фронтовиков.

Ранее мы показывали, как прошел первый этап всеармейских соревнований по стрельбе.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.