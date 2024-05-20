Под Екатеринбургом завершился первый этап всеармейских соревнований по стрельбе

Стрельба по условным террористам, эвакуация заложников, выполнение элементов тактической медицины - так проходят всеармейские соревнования по тактической стрельбе на кубок министра обороны в Свердловской области. Все задания подготовлены с учетом опыта специальной военной операции. В состав команд вошли участники СВО и многие из них приехали на соревнования с передовой.

Переходя с этажа на этаж снайперская двойка должна поразить мишени на дистанции от ста до трехсот метров. Два выстрела -две мишени. Снайпер-разведчик с позывным Лис - участник спецоперации на Донецком направлении. Соревнования по армейской тактической стрельбе на кубок министра обороны России еще одна возможность передать боевой опыт. Есть тонкости даже в том как правильно приложить винтовку.

«Вот здесь такое место есть, она всегда должна в это место попадать в любом положении. От этого зависит кучность, стабильность стрельбы. Вдохнул, на выдохе задержал дыхание, и в течении 5 секунд сделал выстрел», - объяснил снайпер с позывным Лис.

Разведывательные рейды, работа из засады, штурмы населенных пунктов. У снайпера государственные награды и десятки успешно выполненных боевых задач.

«Нельзя недооценивать противника. Нужно знать, что противник умнее тебя. Если этим пренебрегать можно оплошать», - рассказал Лис.

Огонь из различных положений, количество выстрелов не ограничено. Во многих упражнениях обязательно задания по тактической медицине.

Штурмовиков прикрывает снайпер. Он по сценарию ранен, бойцы накладывают ему жгут и эвакуируют. Участник спецоперации с позывным Бродяга вспоминает, как благодаря таким же слаженным действиями их группе под Марьинкой удалось спасти товарища.

«Здесь такие же препятствия есть. Приходилось так же километра три его нести по таким же препятствиям, проползая под зданиями, или сверху, перенося на носилках», - рассказал участник СВО с позывным Бродяга.

Упражнения по армейскому тактико-стрелковому многоборью и задумывались организаторами, как симбиоз спортивных соревнований и прикладной дисциплины, повышающих навыки ведения боевых действий в современных условиях.

«Данные упражнения разработаны с учетом СВО. Это и действия мобильных групп по уничтожению танков, это и действия спецподразделений которые уничтожают дронов», - рассказал заместитель начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ Ринат Хусаинов.

За кубок борьбу ведут тридцать две команды. На первом этапе выступают бойцы специальных подразделений. Не только военных округов, но и других силовых ведомств. Есть команда и от военного учебного заведения.

Курсант военного училища из Новосибирска в соревнованиях такого уровня участвует впервые. В команде отвечает за стрельбу из карабина и учится у тех, кто уже имеет опыт боевых действий.

«Как применяется та или иная стрельба в бою. Бой в окопе, штурм траншеи, какой тип стрельбы, как лучше двигаться, работу снайперской пары так же объясняли», - рассказал курсант Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища Спирит.

Организаторы постарались, чтобы победа была заслуженной. Спуск с третьего этажа и сразу на полосу препятствий, преодолеть которую не просто, а сделать это нужно в полной экипировке.

Сразу после полосы препятствий участники прибывают на стрелковый рубеж. Здесь необходимо выдохнуть, сосредоточится и продемонстрировать навыки владения различным стрелковым оружием.

Стрельба из карабина, винтовки, пистолета из различных положений. Здесь под стрелком подвижная платформа - с нее сложнее поразить мишени.

Победу на первом этапе всеармейских соревнований одержала команда Центрального Военного Округа. Впереди второй этап в ходе которого определят сильнейших уже среди штурмовых подразделений.

Напомним, что под Екатеринбургом стартовали соревнования по тактической стрельбе. Состязание проходит на полигоне «Свердловский».