Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил контракт до 2030 года

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком. Договор был подписан прямо на «Газпром-Арене» после завершения чемпионата России.

В Telegram-канале клуба сообщается, что контракт также продлен с представителями тренерского штаба основного состава.

«Под руководством главного тренера в "Зените" был совершен качественный рывок и внесен исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет», - говорится в сообщении.

После победы в чемпионате России футбольный клуб выразил благодарность всем, кто остался ему верен и поддерживал на протяжении многих сезонов и всегда был с командой.

«Вместе нас ждут новые победы», - добавил клуб.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Ему 48 лет. Под его руководством команда пять раз подряд стала чемпионом России, а также четырежды побеждала в суперкубке страны и один раз выиграла Кубок России. Семак четырежды признавался лучшим тренером по версии Российского футбольного союза.