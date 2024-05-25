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Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу

Матч с «Ростовом» закончился со счетом 2:1.
Игнат Далакян 2024-05-25 18:31:50
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Матч с «Ростовом» закончился со счетом 2:1.

Команда из Северной столицы первой пропустила гол на 54-й минуте. Так, Роналдо вывел «Ростов» вперед, однако после этого удары Мантуана и Артура на 65-й и 85-й минуте перевернули ход встречи.

«Зенит» взял начало в сезоне-2018/19. Тогда они на восемь очков опередили ставший вторым «Локомотив». С тех пор подопечные Сергея Семака никому не уступали место на вершине, а в предыдущем розыгрыше РПЛ вовсе оторвались от второй позиции на 12 очков.

В нынешнем они набрали всего 57 и стали первыми благодаря собственной победе над «Ростовом» и поражению «Динамо» от «Краснодара», который завершился со счетом 1:0.

По итогам сезона четвертое, пятое и шестое место заняли московские команды «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА соответственно.

#Футбол #Зенит #футболисты #чемпион России
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