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Опубликовано видео штурма квартиры стрелка в Санкт-Петербурге

Сотрудники Росгвардии нейтрализовали стрелявшего в полицейских преступника.
Услада Дубинина 2024-05-25 20:01:10
© Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ © Видео: Росгвардия. Северо-Западный округ

Видео штурма квартиры злоумышленника, который открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге, опубликовала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в Telegram-канале.

«В Санкт-Петербурге сотрудниками СОБР Росгвардии нейтрализован гражданин, ранее открывший стрельбу по правоохранителям и улице, а после забаррикадировавшейся в квартире на Народной улице», - написано в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов несколько часов проводили переговоры с преступником, но беседа не привела к положительному результату. Росгвардеец  во время нейтрализации злоумышленника использовали табельное оружие в соответствии с законодательством, уточнило ведомство.

Ранее житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов. Преступник забаррикадировался в квартире дома на Народной улице Санкт-Петербурга. Злоумышленником оказался 59-летний уроженец города Грозный. Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил о неоднократном прохождении лечения стрелка в медучреждениях для психически нездоровых людей.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #штурм #стрельба #росгвардия
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