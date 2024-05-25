Опубликовано видео штурма квартиры стрелка в Санкт-Петербурге

Видео штурма квартиры злоумышленника, который открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге, опубликовала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в Telegram-канале.

«В Санкт-Петербурге сотрудниками СОБР Росгвардии нейтрализован гражданин, ранее открывший стрельбу по правоохранителям и улице, а после забаррикадировавшейся в квартире на Народной улице», - написано в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов несколько часов проводили переговоры с преступником, но беседа не привела к положительному результату. Росгвардеец во время нейтрализации злоумышленника использовали табельное оружие в соответствии с законодательством, уточнило ведомство.

Ранее житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов. Преступник забаррикадировался в квартире дома на Народной улице Санкт-Петербурга. Злоумышленником оказался 59-летний уроженец города Грозный. Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил о неоднократном прохождении лечения стрелка в медучреждениях для психически нездоровых людей.