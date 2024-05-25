Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским и заперся в квартире

Злоумышленник открыл стрельбу по полицейским и закрылся в квартире дома на улице Народной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России на сайте «МВД Медиа».

«Увидев стражей порядка злоумышленник произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире», - указано в сообщении.

По данным ведомства, выстрелы производились, предположительно, из травматического оружия. В результате стрельбы ранен сотрудник полиции, об этом сообщает издание 78.ru. На месте происшествия работают оперативные службы. Полицейские совместно с Росгвардией принимают меры по задержанию правонарушителя.