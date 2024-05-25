Очевидцы услышали четыре выстрела на улице Народной в Петербурге

Очевидцы на месте стрельбы на улице Народной в Санкт-Петербурге рассказали «Звезде», что услышали четыре выстрела.

«Четыре выстрела было. Сначала два, потом опять два. Он кричал "не подходите, не подходите"», - поделился один из очевидцев.

Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы. Полицейские совместно с Росгвардией принимают меры по задержанию правонарушителя. Сам стрелок ходит с оружием по квартире и иногда появляется на лоджии.

Мотивы преступника пока неизвестны. Жителей подъезда эвакуировали, также, по предварительным данным, удалось вывести из здания супругу стрелка.

Немногим ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским и забаррикадировался в квартире дома на улице Народной в Санкт-Петербурге. МВД России сообщило, что выстрелы проводились, предположительно из травматического оружия.