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Очевидцы услышали четыре выстрела на улице Народной в Петербурге

Правоохранительные органы оцепили место происшествия.
Игнат Далакян 2024-05-25 18:05:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Очевидцы на месте стрельбы на улице Народной в Санкт-Петербурге рассказали «Звезде», что услышали четыре выстрела.

«Четыре выстрела было. Сначала два, потом опять два. Он кричал "не подходите, не подходите"», - поделился один из очевидцев.

Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы. Полицейские совместно с Росгвардией принимают меры по задержанию правонарушителя. Сам стрелок ходит с оружием по квартире и иногда появляется на лоджии.

Мотивы преступника пока неизвестны. Жителей подъезда эвакуировали, также, по предварительным данным, удалось вывести из здания супругу стрелка.

Немногим ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским и забаррикадировался в квартире дома на улице Народной в Санкт-Петербурге. МВД России сообщило, что выстрелы проводились, предположительно из травматического оружия.

#Санкт-Петербург #стрельба #наш эксклюзив #Народная улица
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