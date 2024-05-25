Путин заявил о 14-кратном росте объемов выпуска боеприпасов за два года

С 2021 по 2023 год объем выпуска боеприпасов в России увеличился в 14 раз. Кратно увеличилось и производство другой военной техники. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве.

«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают... Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляетесь», - заявил Путин.

По словам российского лидера, производство ракетно-артиллерийского вооружения выросло более чем в 22 раза, объем производства автомобилей выросло в семь раз, а средств индивидуальной защиты - в шесть раз. Рост объемов производства авиатехники и беспилотных летательных аппаратов увеличился в четыре раза, в бронетанкового вооружения - в 3,5 раз.

Путин отметил, что большая часть предприятий ОПК выполняют заказы в срок или с опережением графика. При этом президент указал на важность наращивания темпов оснащения Вооруженных сил современным оружием.

Напомним, что сегодня, 25 мая, Путин посещает Королев, где проходит встреча с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Президент осмотрит ряд производственных объектов ОПК, в числе которых сборочный цех и центр наземных испытаний. Российскому лидеру покажут изделия класса «воздух - поверхность», планирующие боеприпасы, ракеты «воздух - воздух» большой дальности и другие виды вооружений.