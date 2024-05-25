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Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий ОПК

Глава государства осмотрит ряд производственных объектов оборонно-промышленного комплекса.
Игнат Далакян 2024-05-25 16:16:42
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool, Globallookpress

Путин прибыл в подмосковный Королев, где проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ожидается, что глава государства осмотрит ряд производственных объектов ОПК, в числе которых сборочный цех и центр наземных испытаний. Российскому лидеру покажут изделия класса «воздух - поверхность», планирующие боеприпасы, ракеты «воздух - воздух» большой дальности и другие виды вооружений.

В совещании примут участие заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совебза РФ Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны России Андрей Белоусов и другие. Кроме того, среди участников совещания генеральные директоры крупнейших компаний оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее Владимир Путин на совещании по вопросам развития ОПК призывал делать еще больше для развития отечественной оборонки. Президент России указал на необходимость обеспечения потребностей российских военных в зоне СВО.

#ОПК #Россия #Королев #Владимир Путин #Совещание
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