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Путин предложил обсудить поставки в армию наиболее востребованного вооружения

Надо опережать противника все время и тогда победа будет гарантирована, сказал президент РФ.
Игнат Далакян 2024-05-25 16:41:10
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин предложил «сверить часы» и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений. Глава государства такую тему обозначил, открывая совещание с руководителями российского оборонно-промышленного комплекса.

«Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники», - сказал Путин.

Российский лидер на совещании заявил, что состав правительства сформирован. Он добавил, что сейчас выстраивается по этому направлению работа в целом.

«Поэтому самое время собраться и сверить часы», - пояснил глава государства.

Путин отметил, что большая часть предприятий ОПУ выполняю заказы в срок или с опережением графика. При этом президент указал на важность наращивания темпов оснащения Вооруженных сил современным оружием.

Российский президент также отметил, что большая часть предприятий выполняет заказы в срок, а некоторые даже с опережением графика. Глава государства акцентировал внимание на важности наращивания темпов оснащения ВС РФ современным оружием.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, чтобы провести встречу с главами предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер  также планирует осмотреть ряд производственных объектов ОПК.

#Королев #Владимир Путин #Совещание #востребованное вооружение #сверка часов
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