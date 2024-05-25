Женщина получила ранения в результате атаки ВСУ на Шебекино

Мирная жительница получила ранения при воздушной атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Женщина получила контузию и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода.

«В результате взрыва пострадала мирная жительница - у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей», - указано в сообщении губернатора.

Во время атаки ВСУ также поврежден автомобиль. Из сообщения Гладкова известно, что дрон упал на автомобильную стоянку, рядом с которой находился продуктовый магазин. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее известно об еще одном БПЛА, который упал на кафе в городе Шебекино. В результате падения дрона была повреждена кровля здания. Губернатор Белгородской области сообщил об отсутствии пострадавших при атаке на кафе.