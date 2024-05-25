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Украинский дрон-камикадзе атаковал кафе в Белгородской области

Пострадавших от атаки нет.
Мария Зайцева 2024-05-25 13:04:24
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

В Белгородской области в городе Шебекино украинский дрон-камикадзе совершил атаку на кафе. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

В результате падения дрона была повреждена кровля кафе. Никто из мирных жителей не пострадал, на месте происшествия работают оперативные службы.

Гладков также сообщил о еще одном инциденте 25 мая. В районе села Борисовка Волоконовского района другой дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль в поле. В результате этого произошел взрыв и загорелась кабина транспорта. Очаг был оперативно устранен, мирные жители не пострадали.

За ночь с 24 на 25 мая над территорией Белгородской области средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ.

#белгородская область #ВСУ #дрон-камикадзе
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