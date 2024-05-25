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Шольц объявил о достижении предела помощи Украине

ФРГ передала оружие украинской армии на общую сумму 28 млрд евро.
Услада Дубинина 2024-05-25 16:04:21
© Фото: Michael Bahlo, dpa, Globallookpress

Берлин достиг предела по оказанию помощи ВСУ, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он уточнил, что Германия не намерена прекращать военные поставки Украине.

«Мы действительно довели это до предела возможного», - заявил Шольц.

На данный момент общая сумма помощи ФРГ украинской армии составляет около 28 млрд евро. Известно, что Германия на эти цели закладывала в годовой бюджет страны 2024 года не более 7 млрд евро.

Ранее Берлин поставил Украине четвертый зенитный комплекс IRIS-T. По данным издания Der Spiegel, ФРГ планирует передать Киеву девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS. На данный момент Германия является вторым по масштабу поставщиком оружия Украине, больше военную помощь ВСУ оказывает США.

#в стране и мире #Германия #ВСУ #ФРГ #Олаф Шольц
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