Украина получила от Германии четвертую систему ПВО IRIS-T

Германия передала Украине еще один зенитный комплекс IRIS-T, об этом сообщает Минобороны ФРГ. Количество систем ПВО IRIS-T у украинской армии составляет пять единиц, из которых четыре системы средней дальности и одна - малой.

«Правительство Германии поставило на Украину еще одну огневую установку IRIS-T, она прибыла на Украину сегодня», - указано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в социальной сети.

Германия является вторым по масштабу поставщиком оружия украинской армии. Известно о выделенной помощи со стороны ФРГ на военную поддержку и будущим расходам Украины в размере около 28 млрд евро. Издание Der Spiegel сообщило о планах Германии передать Киеву девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS.

По заявлению Politico, союзники Германии не поддержали инициативу по укреплению ПВО Киева. Одной из причин отказа является дороговизна зенитных комплексов.