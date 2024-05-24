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Украина получила от Германии четвертую систему ПВО IRIS-T

На Украине насчитывается четыре системы IRIS-T средней дальности и одна - малой.
Услада Дубинина 2024-05-24 22:54:53
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress

Германия передала Украине еще один зенитный комплекс IRIS-T, об этом сообщает Минобороны ФРГ. Количество систем ПВО IRIS-T у украинской армии составляет пять единиц, из которых четыре системы средней дальности и одна - малой.

«Правительство Германии поставило на Украину еще одну огневую установку IRIS-T, она прибыла на Украину сегодня», - указано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в социальной сети.

Германия является вторым по масштабу поставщиком оружия украинской армии. Известно о выделенной помощи со стороны ФРГ на военную поддержку и будущим расходам Украины в размере около 28 млрд евро. Издание Der Spiegel сообщило о планах Германии передать Киеву девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS. 

По заявлению Politico, союзники Германии не поддержали инициативу по укреплению ПВО Киева. Одной из причин отказа является дороговизна зенитных комплексов.

#в стране и мире #ЗРК #Германия #ВСУ #поставки
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