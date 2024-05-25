Момент падения крыши школы на детей в Краснодаре попал на видео

Сильный ветер снес часть крыши в краснодарской школе №29. На опубликованных кадрах видно, как сорванная крыша падает прямо на детей.

На место происшествия приехал мэр Краснодара Евгений Нумаов. Он сообщил, что крыша школы будет восстановлена, как успокоится ветер.

Известно, 12 детей пострадали. В основном у них ссадины и порезы. Сообщается, что тяжелых пострадавших нет. По словам мэра города, почти все пострадавшие были отпущены домой. Один ребенок остался в больнице.

В Краснодаре действует штормовое предупреждение по ураганному ветру. Его порывы достигают до 35 метров в секунду. Несколько улиц в городе остались без света из-за отключения подстанции.