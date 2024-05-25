МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Момент падения крыши школы на детей в Краснодаре попал на видео

На кадрах видно, как сорванная ураганным ветром крыша падает прямо на детей перед школой.
Игнат Далакян 2024-05-25 15:19:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: krd_madness, Telegram

Сильный ветер снес часть крыши в краснодарской школе №29. На опубликованных кадрах видно, как сорванная крыша падает прямо на детей.

На место происшествия приехал мэр Краснодара Евгений Нумаов. Он сообщил, что крыша школы будет восстановлена, как успокоится ветер.

Известно, 12 детей пострадали. В основном у них ссадины и порезы. Сообщается, что тяжелых пострадавших нет. По словам мэра города, почти все пострадавшие были отпущены домой. Один ребенок остался в больнице.

В Краснодаре действует штормовое предупреждение по ураганному ветру. Его порывы достигают до 35 метров в секунду. Несколько улиц в городе остались без света из-за отключения подстанции.

#в стране и мире #дети #ураган #Краснодар #пострадавшие #крыша
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 